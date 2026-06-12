Consejo de la Judicatura sanciona a 7 funcionarios judiciales en Puebla

En lo que va del año, el Consejo de la Judicatura ha sancionado a 7 servidores judiciales, entre ellos jueces, auxiliares, jefes de causa y psicólogos adscritos al Centro de Convivencia Familiar, por diversas irregularidades detectadas en el desempeño de sus funciones.

Así lo dio a conocer el magistrado presidente del organismo, Pedro Antonio Martínez Hernández, quien explicó que el Consejo mantiene una supervisión permanente en los juzgados del estado mediante visitas de inspección, para vigilar, regular y administrar el funcionamiento del Poder Judicial.

En entrevista, señaló que la Oficialía Común del Consejo recibe constantemente quejas y reportes ciudadanos, los cuales son analizados para determinar su procedencia.

Te puede interesar: FGE confirma detenciones al interior del corralón en Huejotzingo

Explicó que aquellos casos que cuentan con elementos suficientes son turnados al Órgano Interno de Control para su investigación y eventual resolución.

Como resultado de estos procedimientos, indicó que algunos jueces han sido inhabilitados o suspendidos, mientras que otros servidores judiciales, incluidos psicólogos del Centro de Convivencia Familiar, han recibido diversas sanciones.

#Puebla 🗣️ El presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial @pedro_amartinez informó que en este año han sido sancionados 7 servidores judiciales por diversas irregularidades, entre ellos jueces y psicólogos adscritos al Centro de Convivencia Familiar.



Vía… pic.twitter.com/xVHVCNeIdc — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 12, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: