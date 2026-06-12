Más de mil 400 personas participaran en Carrera IBERO Puebla

Todo Puebla se prepara para ser y hacer comunidad en la 3a Carrera de la IBERO Puebla. Para quienes aún no han conseguido sus accesos, la Universidad tendrá una venta especial en el campus este lunes 15 de junio de 2026. Podrás adquirir tus boletos de las 9:00 a las 17:00 horas por un costo especial de $375.00.

Esta promoción solo será válida en las cajas del campus, mismo que será sede de esta tercera fiesta del deporte hecha especialmente para fomentar la cohesión social, la salud en movimiento y la unión familiar. Esta tradición, que comenzó durante las celebraciones del 40 aniversario de la Casa de Estudios, se ha consolidado como uno de los domingos más especiales en los calendarios de la sociedad poblana.

La ya tradicional carrera de la IBERO Puebla llega a su tercera edición el domingo 5 de julio de 2026 en punto de las 7:00 horas, en la que más de 1,400 corredoras y corredores transitarán por las calles de San Andrés Cholula y Puebla, para ser acreedores de una medalla conmemorativa del evento con la leyenda Ser y hacer comunidad, alusiva a la campaña universitaria.

Los premios serán en especie con regalos simbólicos para los tres primeros lugares de las distancias de 5 y 10 kilómetros. De igual manera, se contará con una distancia recreativa de 3 km, en la que podrán participar familias con niños pequeños y mascotas.

La ruta que recorrerán las y los competidores: partirán y llegarán al campus de los Gansos IBERO Puebla. El recorrido de 3 kilómetros pasará por la calzada Centauro, avenida del Sol, se incorporará a vía Atlixcáyotl y se retornará por las mismas avenidas.

La ruta de 5 kilómetros llegará hasta la Plaza Solesta, a través de las calles antes mencionadas. Para corredoras y corredores más experimentados, la ruta de 10 kilómetros llegará al Hotel Hilton, subirá el puente 485 y pasará por la avenida de Osa Mayor, para retornar por la calzada Centauro y la avenida del Sol. Esta ruta busca poner a prueba a sus corredores, pues contará con tramos de alta exigencia deportiva.

Las categorías son las ya conocidas en ediciones anteriores: General —abierta al público— y Comunidad —para estudiantes de licenciatura, posgrado y bachillerato, egresados, colaboradores y profesorado—, ambas en rama varonil y femenil. ¡No te olvides de pasar por tu paquete de corredor! Podrás recogerlo el próximo sábado 4 de julio en el campus, donde disfrutarás de un buen momento con la Comunidad y nuestros patrocinadores.

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