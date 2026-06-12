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viernes, junio 12, 2026
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FGE confirma detenciones al interior del corralón en Huejotzingo

Por:
Alejandra Olivera
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La FGE investiga corralón de Huejotzingo tras hallazgo de unidad robada. / Foto: Es Imagen.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó que personal del organismo llevó a cabo la detención de 9 personas al interior del corralón Valle de Puebla, en Huejotzingo, quienes ya fueron trasladadas ante un juez.

En breve entrevista, indicó que dichas personas están a la espera de la audiencia en la que se definirá su posible vinculación a proceso. Sin embargo, no precisó los supuestos delitos en los que habrían incurrido.

Lo anterior, luego de que el pasado miércoles transportistas acusaran que en el sitio localizaron con GPS una unidad que les había sido robada horas antes y en un lugar cercano al corralón.

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Hasta ahora, las autoridades han informado que el depósito vehicular no contaba con autorización de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).

Por otra parte, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo las investigaciones sobre la explosión de pipas de huachigas almacenadas de forma clandestina en un predio de Tepeaca.

Sin embargo, dijo que el organismo procurador de justicia estatal se encuentra a la espera del desglose que se realice para, de ser necesario, iniciar expedientes en el ámbito de su competencia.

Editor: César A. García

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