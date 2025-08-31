Detienen a cuatro mujeres por vandalizar fuente del Zócalo de Puebla

Cuatro mujeres integrantes del colectivo “Morras Sororas Histéricas Históricas” fueron detenidas por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras ser acusadas de cometer actos vandálicos en la Fuente de San Miguel, ubicada en el Zócalo, durante una manifestación realizada en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Secretaría General de Gobierno municipal, “durante el recorrido, se cometieron actos vandálicos en la Fuente de San Miguel, patrimonio histórico y cultural de Puebla”.

El documento detalla que “personal femenino de la Dirección de Vía Pública de esta dependencia exhortó a este grupo de mujeres a no realizar dichos actos. Ante su negativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a cuatro mujeres que fueron puestas a disposición de la autoridad competente”.

Por su parte, la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural emitió un comunicado específico sobre los daños registrados en la Fuente de San Miguel.

Entre los perjuicios identificados se encuentran “desprendimientos en algunas secciones, alteraciones en un injerto previamente reparado, agua teñida con colorantes y pintura en el tazón externo”. La dependencia anunció que se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Además, las autoridades mencionaron que se “impidió una confrontación” entre las mujeres quienes se opusieron a los actos cometidos en la fuente.

