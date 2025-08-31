Segob reprueba daños a la Fuente de San Miguel

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de su Secretaría de Gobernación, se manifestó respecto a los incidentes ocurridos durante la marcha en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en los que se vandalizó la fuente del Zócalo.

En un comunicado oficial, la dependencia estatal expresó que “se mantiene respetuoso ante las diferentes formas de manifestación de las y los ciudadanos, sin embargo, reprueba los hechos de violencia y vandalismo como los que se generaron durante la marcha”.

La administración del gobernador Alejandro Armenta enfatizó que “en todo momento se ha priorizado el diálogo y se han escuchado las voces de las integrantes de los diferentes colectivos de madres buscadoras, con quienes se mantiene un trabajo coordinado para la búsqueda y localización de sus familiares”.

El comunicado añadió que “la Secretaría lamenta los actos de vandalismo en inmuebles del patrimonio histórico de Puebla y que desviaron el objetivo de la marcha de este día”. Esta declaración se produce luego de que se registraran daños en la Fuente de San Miguel, incidente que resultó en la detención de cuatro mujeres por presuntos actos vandálicos.

Finalmente, el Gobierno estatal reiteró “su compromiso de trabajar con todos los sectores sociales y de mantener un diálogo y puertas abiertas en las diferentes instancias de la administración.”

#Puebla 🚨 Tras manifestación de Morras Sororas Histéricas Históricas en el zócalo, se reportaron daños en la fuente de San Miguel por lo que intervinieron policías municipales. Trasciende la detención de dos mujeres integrantes de ese grupo.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/0uFnLmBBh3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 30, 2025

