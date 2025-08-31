En carretera de Puebla, roban tráiler con carga valuada en 19 mdp

Un asalto de grandes proporciones se registró en la madrugada de este viernes 29 de agosto en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la localidad de Azumbilla, cuando sujetos armados interceptaron un tractocamión de carga de la empresa Liverpool, despojándolo de una mercancía cuyo valor se estima superior a los 19 millones de pesos.

La firma comercial detectó que el geolocalizador de la unidad dejó de enviar señal de su trayecto, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad. Las autoridades del municipio de Nicolás Bravo, por ser la comunidad más cercana, fueron las primeras en recibir el aviso.

Inmediatamente se desplegó un operativo conjunto en el que participaron policías municipales, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Puebla y efectivos de la Guardia Nacional, quienes se dirigieron al último punto registrado por el sistema GPS.

El seguimiento del dispositivo condujo a los agentes a unos terrenos cercanos a la localidad de San Felipe Maderas, pero al llegar al lugar solo encontraron el dispositivo abandonado en medio del campo. El rastreador correspondía a un tractocamión marca Kenworth Kenmex, de color blanco.

La carga sustraída incluye electrodomésticos como tabletas, teléfonos celulares, pantallas, computadoras, estufas, refrigeradores, hornos de microondas, así como calzado y ropa.

Hasta el momento, el tráiler no ha sido localizado, ni la caja que transportaba la mercancía. Tampoco se tiene información sobre la situación del conductor de la unidad, desconociéndose si fue abandonado en el camino o si está desaparecido.

