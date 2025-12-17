Localizan sin vida a un hombre en edificio de Finanzas

Un hombre fue encontrado sin vida vida en el edificio de la Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla, ubicada en la colonia Azcarate; presuntamente tenía una lesión grave en el cráneo.

La mañana de este miércoles, un agente de la Policía Auxiliar que trabaja en el edificio, ubicado entre la 14 Oriente y 24 Sur, reportó a emergencias haber encontrado a un hombre probablemente sin vida en la zona de bicicletas de este inmueble.

Desde el primer momento, el afectado fue identificado como Enrique Moisés B., trabajador del SAT, por lo que también a sus familiares se les dio aviso.

Paramédicos y policías llegaron al lugar de los hechos y ahí confirmaron el deceso del hoy occiso, quien según los paramédicos presentaba un traumatismo craneoencefálico severo.

Personal forense adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de cadáver y ahora se investiga si su muerte se originó al caer de su bicicleta o si fue víctima de un ataque.

Te recomendamos: