Conductor muere durante choque frontal en la Tlaxco–Tejocotal

Un percance vial se presentó sobre la carretera Tlaxco–Tejocotal la mañana de este miércoles, cuando un vehículo tipo Mustang impactó de frente contra un tractocamión, dejando como saldo una persona sin vida.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 26, en el tramo comprendido entre San Pedro la Cueva y Acopinalco del Peñón, en los límites de Tlaxco con Chignahuapan.

Los primeros reportes señalan que el conductor del Mustang perdió la vida en el lugar, presuntamente a causa de una invasión de carril; no obstante, será la autoridad competente la encargada de determinar las causas exactas del siniestro. Tras el fuerte impacto, el automóvil particular quedó totalmente destruido, evidenciando la magnitud de la colisión.

El choque provocó además la dispersión de restos vehiculares sobre la cinta asfáltica, así como el derrame de líquidos del tractocamión, lo que representó un riesgo para otros automovilistas y obligó a extremar precauciones en la zona.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de seguridad y cuerpos de auxilio, quienes acordonaron el área, realizaron labores de abanderamiento y permitieron las diligencias correspondientes por parte de la Fiscalía, encargada del levantamiento del cuerpo y de las investigaciones de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida.

