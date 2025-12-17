Asesinan a un hombre dentro de su vehículo en colonia Popular Emiliano Zapata

Un hombre, presuntamente dedicado a la venta de micheladas, fue asesinado a disparos cuando se encontraba dentro de su vehículo particular en la colonia Popular Emiliano Zapata, en lo que se presume, fue un ajuste de cuentas.

La noche del martes 16 de diciembre, el masculino de 37 años se encontraba en su vehículo tipo March de color azul cuando fue interceptado por sus agresores en el área cercana a las canchas deportivas de la colonia antes referida.

Vecinos, que escucharon las detonaciones y el ruido de un vehículo alejándose de la escena, llamaron a emergencias para reportar lo ocurrido y pedir ayuda.

Agentes de la Policía Municipal y paramédicos llegaron hasta la escena, y confirmaron que el masculino había sido liquidado dentro de su auto de múltiples disparos.

#Seguridad En la colonia Emiliano Zapata, ciudadanos reportaron esta noche un presunto ataque armado, del que hasta ahora no se ha revelado el saldo. Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal resguardo las canchas de basquetbol para realizar las diligencias pertinentes.… pic.twitter.com/McMhNBUShC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 17, 2025

La zona fue acordonada por lo elementos de seguridad pública, los paramédicos certificaron la defunción y se dio aviso de lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal forense se encargó de realizar el levantamiento de cadáver del hoy occiso, de quien no se reveló su identidad, aunque vecinos lo reconocieron como un vendedor de micheladas de la comunidad.

Además, agentes de la FGE abrieron una carpeta de investigación para conocer más detalles del caso e identificar el móvil del crimen que hasta ahora, solo se presume que se trató de un ajuste de cuentas.

Te recomendamos: