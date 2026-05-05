El amor de tu perro tiene explicación científica, revela la BUAP

El vínculo afectivo entre los perros y sus dueños tiene una base neuroquímica, explica el doctor Felipe Patricio Martínez, profesor investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la BUAP, campus Tecamachalco, en colaboración con el Laboratorio de Neurofarmacología de la Facultad de Ciencias Químicas.

De acuerdo con el especialista, este apego se origina en la evolución del cerebro canino, donde hormonas como la oxitocina, vasopresina y dopamina se liberan cuando el animal ve a su dueño, generando sensaciones de recompensa similares al “enamoramiento”.

Estas respuestas están relacionadas con la activación de estructuras cerebrales como el estriado ventral, el hipocampo y otras áreas vinculadas al procesamiento emocional. A diferencia de los humanos, los perros no establecen juicios sociales complejos, lo que favorece un vínculo más estable e incondicional.

El investigador señaló que estos estudios permiten comprender las bases neuroquímicas y anatómicas del comportamiento animal, con aplicaciones en el bienestar y la atención clínica de las mascotas.

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