Pável Gaspar destaca compromiso con el desarrollo social y la niñez

El diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, realizó un recorrido por el municipio de Izúcar de Matamoros, donde se llevaron a cabo asambleas y constató avances del Programa de Obra Comunitaria, al tiempo de refrendar su compromiso con el desarrollo social y el bienestar de la niñez.

En la inspectoría de Los Amates, asistió como testigo a una asamblea del Programa de Obra Comunitaria, en donde destacó la importancia de impulsar la participación directa de la población en la definición de obras prioritarias. “Este programa permite a las comunidades organizarse y determinar, de manera colectiva, las acciones necesarias para mejorar su entorno”, expresó.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, el legislador entregó juguetes a menores de la comunidad y subrayó la coordinación con el Ejecutivo estatal para fortalecer acciones en favor de la niñez.

Posteriormente, acudió a la junta auxiliar de Santa María Tatetla, donde presenció otra asamblea comunitaria y convivió con familias de la localidad, acompañado por el presidente auxiliar, Víctor Ortega Verdín. Durante la visita, también realizó la entrega de juguetes.

Más tarde, en San Nicolás Tolentino, fue invitado a la inauguración de la rehabilitación de una cancha de basquetbol, espacio destinado a la convivencia y el desarrollo comunitario. Ahí reconoció la importancia de la organización social y el trabajo conjunto para concretar proyectos que impacten positivamente en la vida de las personas.

En esta junta auxiliar, también entregó juguetes a infantes de la población, para festejar el Día de la Niña y el Niño.

Con estas acciones, el diputado Pável Gaspar reafirma su cercanía con la ciudadanía y su compromiso para impulsar acciones legislativas que promuevan el bienestar y la participación comunitaria en la Mixteca poblana.

Te recomendamos: