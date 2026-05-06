Protagonizan 14 mil personas desfile de la Batalla de Puebla

Más de 14 mil participantes protagonizaron el Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 164 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador Alejandro Armenta Mier, en una jornada que proyectó al país la vigencia de la historia, la fortaleza institucional y el orgullo de ser mexicanas y mexicanos.

Desde el Mausoleo al General Ignacio Zaragoza hasta el bulevar 5 de Mayo, en un recorrido de 3.7 kilómetros, se desarrolló una ceremonia que unió solemnidad y energía cívica. Tras la autorización de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas y el parte de novedades rendido por la autoridad militar, avanzaron 11 banderas de guerra, 22 guiones y contingentes integrados por 3 mil 414 elementos del Ejército (DEFENSA), Fuerza Aérea y Marina (SEMAR), así como 509 integrantes de la Guardia Nacional (GN).

Destacaron agrupamientos de la Escuela Militar de Ingeniería, el Colegio del Aire, la Fuerza Aérea Mexicana y unidades de la Secretaría de Marina, cuyos elementos marcharon con precisión, disciplina y alto sentido de honor.

El cielo poblano se transformó en un lienzo vivo con el paso de nueve aeronaves, dos helicópteros UH-60 y tres drones que pintaron estelas tricolores, mientras en tierra avanzaban 120 vehículos militares, unidades blindadas, agrupamientos de artillería, paracaidistas y fuerzas especiales.

También participaron 22 canes, cuatro águilas y tres embarcaciones, junto con personal del Plan DN-III-E que mostró equipo estratégico como cocinas móviles, tortilladoras y plantas potabilizadoras, lo que reflejó la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante emergencias y desastres.

El componente educativo fortaleció el carácter formativo del desfile con la participación de 30 escuelas de nivel básico, medio superior y superior, que reunieron a más de 10 mil estudiantes y docentes. Destacaron contingentes como el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, el Centro Escolar Gregorio de Gante, el Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria de Chignahuapan, así como instituciones como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Puebla, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) y el Instituto Washington, que han representado a la entidad a nivel nacional e internacional. Con uniformes impecables, tablas rítmicas y mensajes de soberanía, innovación y servicio, las y los estudiantes proyectaron el compromiso de la juventud con el desarrollo del país.

Asimismo, la presencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que recordó el papel de la educación superior como motor de transformación, con una matrícula superior a 130 mil estudiantes y el impulso a proyectos estratégicos como Ciudad Universitaria 2. A la par, los carros alegóricos, 13 en total, abordaron temáticas como “Mujeres Mexicanas Notables”, “La Nueva Escuela Mexicana fomenta la paz” y “Puebla diseña el futuro en cada chip”, lo que integra creatividad, identidad y visión de futuro.

El Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta Mier destaca que Puebla es corazón de la historia nacional y motor de transformación, al tiempo que se muestra la coordinación con el Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la educación, la seguridad y el bienestar social. La participación de dependencias estatales como Protección Civil y los módulos de maquinaria, recordaron la importancia en atención de contingencias durante la temporada de lluvias, así como la presencia de sectores sociales, asociaciones de charros y escaramuzas que enriquecieron la representación cultural.

El Gobierno del Estado reafirma su compromiso de honrar la memoria histórica que da identidad a Puebla, fortalece la unidad nacional y promueve valores cívicos que inspiran a las nuevas generaciones, mediante acciones coordinadas con la Federación y los municipios, continuará el impulso del desarrollo, la seguridad y el bienestar de las y los poblanos, con una visión de futuro sustentada en la justicia social y el orgullo de nuestras raíces.

También acompañaron a la presidenta: integrantes del Gabinete Legal y Ampliado; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos; así como presidentas y presidentes municipales de Puebla, diputados federales y locales y dirigentes de organismos empresariales.

Te recomendamos: