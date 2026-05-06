Continúa rehabilitación en antigua sede del Congreso

Rocío García Olmedo, responsable del Recinto Histórico Antigua Sede del Honorable Congreso del Estado, informó que continúan los trabajos de rehabilitación interna del inmueble, los cuales se desarrollan en estricto apego a los protocolos establecidos por la autoridad municipal de Protección Civil.

Estas acciones tienen como objetivo garantizar la conservación del edificio histórico y, al mismo tiempo, brindar condiciones seguras para su uso.

Derivado de los avances, se han llevado a cabo diversos eventos en el Salón del Pleno, los cuales se han desarrollado con las medidas de seguridad correspondientes y sin contratiempos. Asimismo, informó que concluyó el revoque de las fachadas principal y posterior, lo que representa un paso importante en la rehabilitación integral del recinto.

Las labores continúan de manera ordenada y responsable, priorizando tanto la preservación del patrimonio histórico como la seguridad de quienes hacen uso de este espacio emblemático.

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