Buscan 107 personas presidencia y consejería del IEE Puebla

Un total de 107 aspirantes se registraron ante el INE para ocupar la presidencia y una consejería vacante en el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.

La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE detalló que la lista actual está integrada por 68 hombres y 39 mujeres.

Esta convocatoria cobró mayor relevancia tras las modificaciones realizadas para incluir el cargo de presidencia, el cual quedó acéfalo luego de que Blanca Cruz García renunciara para integrarse al Consejo General del INE.

Entre los perfiles inscritos destaca la participación de funcionarios que ya forman parte de la estructura operativa del IEE poblano.

Se trata de Ivonne Villegas Lagunes, quien actualmente se desempeña como responsable de la Dirección de Igualdad y No Discriminación.

Israel Fernández Alonso, titular del área de Capacitación Electoral y Educación Cívica; y Jorge Luis Delgadillo Contreras, encargado de la Unidad de Formación y Desarrollo.

Además de los cuadros locales, resalta la presencia de Juan Manuel Crisanto Campos, actual vocal secretario de la Junta Local del INE en Tlaxcala, quien ya cuenta con experiencia previa intentando acceder a una consejería en Puebla.

Es importante mencionar que la lista de 107 inscritos aún no es definitiva. Debido a los ajustes en la convocatoria, el plazo de registro se extendió hasta el 13 de mayo.

Una vez que se consolide el listado final de aspirantes, el INE aplicará una serie de filtros diseñados para garantizar la imparcialidad y el conocimiento técnico.

Primero habrá verificación del cumplimiento de requisitos; luego una evaluación técnica sobre legislación y procesos electorales.

Los aspirantes deberán demostrar su capacidad analítica y argumentativa ante un comité evaluador. Finalmente, los perfiles mejor evaluados pasarán a una fase de entrevistas con los consejeros del INE.

Los nuevos nombramientos deberán quedar definidos a más tardar el 2 de noviembre, asegurando que el Instituto Electoral del Estado cuente con una integración completa antes de iniciar el proceso electoral de 2027.

Editor: Renato León

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