Presentan avances de obras y conectividad en Texmelucan

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el desarrollo regional, se llevó a cabo la Jornada de Atención Ciudadana “Por Amor a Puebla”, con la participación del Gobierno del Estado de Puebla y el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, con la colaboración de la Secretaría de Infraestructura.

En representación del alcalde, asistió el Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, José Jaime Sánchez Cuevas, quien destacó que, como resultado del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, se han ejecutado obras que mejoran la conectividad del municipio y sus juntas auxiliares, además de fortalecer la infraestructura educativa, beneficiando principalmente a la comunidad estudiantil.

Por su parte, Gustavo Salomón Lara Torres, director de seguimiento a la operación de la Secretaría de Infraestructura, informó sobre los avances en la microrregión, entre los que destacan la rehabilitación de la Casa Carmen Serdán y mejoras en la carretera federal México–Puebla.

Asimismo, Paulino Olivier Montero, Director de Construcción y Supervisión del CAPCEE, reiteró el compromiso de escuchar, atender y dar solución a las necesidades relacionadas con infraestructura y equipamiento a instituciones educativas.

Dentro de las acciones relevantes, también se contemplan trabajos para el saneamiento del río Atoyac mediante la instalación de biodigestores y colectores sanitarios, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y la salud pública.

Durante la jornada, se brindaron 213 atenciones relacionadas con obras de infraestructura, módulos de maquinaria, así como proyectos educativos y urbanos en la región, con el objetivo de dignificar la calidad de vida de las familias.

El evento contó con la presencia del subsecretario de Ingeniería y Gestión de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura, Omar Salgado; el director de Atención Ciudadana de la misma dependencia, Cristian Vargas Jiménez; el residente de Módulos de Maquinaria, Edgar García; la diputada local Guadalupe Yamak Taja; así como funcionarios municipales.

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