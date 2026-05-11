Con celebración a madres, Sheinbaum concluye gira por Sonora

Del 8 al 10 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira por Sonora en la que, durante tres días, encabezó acciones para brindar justicia a los pueblos originarios de la región, concluyendo con una celebración por el Día de las Madres.

En Punta Chueca, ante el pueblo Seri (Comca’ac), inauguró el acueducto que contó con una inversión de 208 mdp y abastecerá de agua potable a la zona. Por otro lado, en Hermosillo, cortó el listón inaugural del Hospital No. 15 del IMSS, el cual beneficiará a 122 mil 578 derechohabientes.

En San Ignacio Río Muerto, firmó el decreto para restituir 239 hectáreas de tierra (sumando ya 45 mil 794 hectáreas entregadas); además inauguró un comedor para la niñez, mientras que en Navojoa inauguró la primera etapa del canal principal y entregó 30 títulos de concesión de agua.

Finalmente, en Cajeme celebró el Día de las Madres con la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, que en el estado beneficia a 70,000 mujeres.

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