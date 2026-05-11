Pável Gaspar sostiene encuentros con habitantes de la Mixteca Poblana

En un recorrido por la Mixteca poblana, el diputado Pável Gaspar Ramírez visitó el municipio de Ixcamilpa de Guerrero y la junta auxiliar de Buenavista de Zapata, donde sostuvo encuentros con habitantes y autoridades para escuchar sus principales necesidades, participar en reuniones informativas y dialogar sobre el desarrollo de obras comunitarias en la región.

Durante su visita a Buenavista de Zapata, el legislador subrayó que el trabajo desde el Congreso del Estado debe mantenerse cercano a las comunidades; por ello, reiteró su compromiso de recorrer la Mixteca poblana para atender de manera directa las inquietudes de la población.

Asimismo, destacó que desde el Poder Legislativo se impulsan acciones en favor del campo y de las comunidades rurales mediante la gestión, la vinculación institucional y la aprobación de presupuestos y leyes orientadas a generar bienestar para las familias poblanas.

En este sentido, informó que dará seguimiento a la solicitud de maquinaria para realizar trabajos de captación y retención de agua en la región. Además, señaló que gestionará ante las dependencias estatales diversos programas y apoyos productivos para las y los campesinos de Ixcamilpa, con el propósito de fortalecer el desarrollo rural y atender a las comunidades que más lo requieren.

Posteriormente, en el municipio de Ixcamilpa de Guerrero, donde participó en otra asamblea informativa sobre obra comunitaria, el diputado recordó que el Congreso del Estado, en coordinación con el Ejecutivo estatal, aprobó recursos por mil 500 millones de pesos destinados a obras comunitarias en las distintas regiones de la entidad.

Pável Gaspar explicó que el Programa de Obra Comunitaria permite que las y los habitantes definan las acciones prioritarias y administren directamente los recursos mediante un comité encabezado por una mujer elegida por la propia comunidad. Señaló que este mecanismo contribuye a que los apoyos lleguen a las juntas auxiliares y localidades más alejadas del estado, favoreciendo el bienestar y el desarrollo de las familias poblanas.

Te recomendamos: