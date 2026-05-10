Esther Martínez respalda candidatura femenina para Puebla en 2027

La coordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso local, Esther Martínez, respaldó que una mujer encabece la candidatura de la coalición oficialista para la presidencia municipal de Puebla en el proceso electoral de 2027.

En entrevista, la legisladora petista subrayó que es momento de consolidar la participación femenina en los cargos de mayor relevancia administrativa, asegurando que dentro de la alianza existe el compromiso de cerrar filas en torno a perfiles de mujeres competitivas.

Martínez enfatizó que el respaldo no será solo de palabra, sino que se buscará garantizar un entorno seguro y de acompañamiento institucional para todas aquellas que decidan participar en la vida pública.

“Cuando una mujer levanta la mano, tenemos que estar para apoyarla, para acompañarla y para darle la seguridad de que puede participar”, afirmó la diputada.

A la par, aclaró que esta visión no es exclusiva para la capital poblana, pues el objetivo del PT es replicar este modelo de empoderamiento y postulación en los 217 municipios del estado, buscando que la paridad de género y el liderazgo femenino sean el sello distintivo de la próxima contienda.

Con este mensaje, el PT se adelanta en la discusión interna de la alianza (junto a Morena y el PVEM) para poner sobre la mesa que el perfil para recuperar o mantener la capital poblana deberá tener nombre de mujer.

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