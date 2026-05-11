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domingo, mayo 10, 2026
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Nueve familias viajan a parque inclusivo gracias al DIF Puebla Capital

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Redaccion Oronoticias
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Como parte del compromiso que se tiene con las familias cuyos hijos e hijas acuden al Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral (CMERI), el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, y el DIF Puebla Capital, bajo el liderazgo de la presidenta del Patronato, MariElise Budib, hizo posible un nuevo viaje con nueve familias a “Mundo Imáyina” en Morelos.

El parque Imáyina ofrece un ambiente seguro para que niñas y niños con discapacidad acompañados de sus familias, puedan disfrutar durante tres días y dos noches, de atracciones como juegos mecánicos, brincolines, parque acuático, áreas verdes y zonas de esparcimiento especialmente diseñadas para su bienestar y el cuidado de su integridad.

A estas acciones se suma Grupo Estrella Roja con el patrocinio del transporte ida y vuelta, con la finalidad de apoyar acciones que fomenten la inclusión social y la unión familiar.

De esta forma, el Gobierno de la Ciudad y el DIF Puebla Capital trabajan para generar acciones en favor de los grupos de atención prioritaria, así como para que puedan pasar un momento de esparcimiento más allá de terapias o consultas que son parte de su día a día.

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