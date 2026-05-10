Pepe Chedraui supervisa remodelación del Centro de Atención Municipal

Con el objetivo de mejorar los espacios para la atención al público, así como optimizar el desempeño del personal de la comuna, el presidente municipal, Pepe Chedraui, supervisó los trabajos de remodelación que se llevan a cabo en las instalaciones del Centro de Atención Municipal (CAM), los cuales beneficiarán a más de un millón 600 mil habitantes.

Durante el recorrido por las instalaciones, el edil destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de modernización impulsada por el Gobierno de la Ciudad para ofrecer servicios más eficientes, ágiles y dignos a quienes diariamente acuden a realizar distintos trámites municipales.

“Estamos transformando el Centro de Atención Municipal para que las y los poblanos reciban un servicio más eficiente. Queremos espacios modernos, funcionales y seguros tanto para la ciudadanía como para las y los trabajadores del gobierno municipal, porque mejorar la infraestructura pública también significa mejorar la calidad de atención que brindamos todos los días”, aseveró.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que como parte de los trabajos se interviene un total de 2 mil 432 metros cuadrados, a través de acciones de impermeabilización y pintura de losa, rehabilitación de un auditorio, construcción de 5 sanitarios, una sala de archivo, un nuevo módulo de cajas, reparación de extractores de aire, así como la renovación de la instalación eléctrica y luminaria LED, entre otras acciones.

“Como parte de las mejoras complementarias, se contempla la instalación de cubierta multipanel en el área de comedor, el sellado de ventanería de aluminio en azotea y la colocación de louvers de aluminio para mejorar la ventilación de las instalaciones”, detalló.

Con estas acciones, el alcalde de Puebla Pepe Chedraui reafirma su compromiso con la modernización de la infraestructura pública y el fortalecimiento de los espacios destinados a la atención ciudadana, a través de instalaciones más accesibles y funcionales para las y los poblanos.

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