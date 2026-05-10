Delegaciones del SEDIF preservan espacios con faenas comunitarias

Con el objetivo de recuperar, dignificar y fortalecer espacios públicos y de atención social para las familias poblanas, las 31 delegaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) mantienen activas las faenas comunitarias impulsadas desde el inicio de la administración por iniciativa del gobernador Alejandro Armenta Mier.

Estas acciones que respalda la presidenta del Patronato del organismo, Ceci Arellano, contribuyen a generar entornos más seguros, funcionales y agradables para la población.

Como parte de estas jornadas, la microrregión 01 de Xicotepec realizó labores de limpieza y mejoramiento de áreas comunes en la Escuela Primaria Federal “Justo Sierra”, ubicada en la localidad de Cuauxtla, municipio de Tlaxco, donde se atendieron aulas y exteriores con trabajos de pintura y mantenimiento.

De igual forma, la microrregión 28 de Chiautla efectuó una faena en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Ixcamilpa de Guerrero, próxima a inaugurarse, mientras que la delegación de la microrregión 29 de Tepexi de Rodríguez intervino las inmediaciones del Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE) del municipio, en pro de mejorar las condiciones de espacios donde concurre la ciudadanía.

Las faenas fortalecen la participación comunitaria y reflejan una visión de trabajo cercana a la gente, en concordancia con el enfoque social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsora de crear comunidades más unidas, seguras y con mejores condiciones para el bienestar colectivo.

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