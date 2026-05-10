Congreso celebra Día de las Madres reconociendo labor de trabajadoras

El Congreso del Estado de Puebla, a través del Voluntariado, llevó a cabo una celebración con motivo del Día de las Madres, con el propósito de reconocer la labor, el compromiso y la dedicación de quienes forman parte del Poder Legislativo.

Durante el evento, realizado en la Sala de Exposiciones del Congreso del Estado, la titular del Voluntariado, Minerva García Chávez, destacó el esfuerzo que implica desempeñarse como madres trabajadoras al combinar las responsabilidades laborales con el cuidado y la atención de la familia.

Asimismo, reconoció la labor fundamental que realizan al procurar el bienestar de sus hijas e hijos, aun cuando ello implique sacrificar tiempo personal para cumplir con sus responsabilidades profesionales y del hogar.

Por su parte, Elsa Ruiz Betanzos, en representación del diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, expresó su reconocimiento a las madres de familia y a todas las mujeres que integran el Congreso del Estado, por su entrega y por el legado que transmiten en cada hogar a través de los valores, el amor y el ejemplo.

Al hacer uso de la palabra, la cónsul honoraria de la Federación de Rusia en Puebla y Tlaxcala, María Rosenda Josefina Ramírez Castilla, manifestó su admiración y felicitó a las trabajadoras del Poder Legislativo, al reconocer el importante papel que desempeñan tanto en el ámbito profesional como en su responsabilidad como madres.

En representación de las madres trabajadoras del Congreso del Estado, Alejandra Plata agradeció el reconocimiento y compartió la satisfacción de desempeñar su labor en esta institución desde hace más de 30 años.

Como parte de esta celebración, se contó con la presentación musical de la Orquesta Big Band de la Secretaría de Seguridad Pública. Sus integrantes recibieron un reconocimiento por su aportación a esta ceremonia conmemorativa.

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