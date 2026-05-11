Remueven a policías municipales de Atoyatempan; SSP asume control

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla asumió el control de la seguridad pública en el municipio de Atoyatempan, luego de que sus 18 elementos, así como el director de la Policía Municipal, fueran removidos del cargo a petición de los ciudadanos.

En entrevista telefónica, el subsecretario de Gobernación de Puebla, Isauro Rendón Vargas, informó que se llevó a cabo una mesa de diálogo con habitantes inconformes que exigían mayor seguridad en el municipio.

El funcionario explicó que los pobladores habían tomado y soldado los accesos de la presidencia municipal y que su principal demanda eran acciones inmediatas ante los problemas de inseguridad y robos a casa habitación registrados en la zona.

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Por ello, indicó que se determinó el relevo total de los 18 elementos de la Policía Municipal y del director de Seguridad Pública, Ángel Ramírez Méndez, por lo que la Policía Estatal quedará a cargo de las labores de vigilancia y seguridad en la demarcación.

Asimismo, dijo que se realizará un diagnóstico para reforzar el número de elementos de seguridad en el municipio y mencionó que también se removerá al contralor municipal, petición hecha por ciudadanos y que deberá ser avalada por el Cabildo.

Destacó que la presidencia municipal fue reabierta tras la firma de una minuta de acuerdos y sostuvo que el conflicto concluyó de manera pacífica para preservar la gobernabilidad.

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