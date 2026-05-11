Zacatlán realiza séptima Feria de la Mujer Emprendedora

Con la premisa de a mayor autonomía financiera, más seguridad e independencia, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, a través de la Coordinación de Igualdad Sustantiva del municipio, realizó la séptima edición de la Feria de la Mujer Emprendedora.

En esta ocasión participaron casi 60 mujeres emprendedoras, quienes iniciaron sus negocios gracias a las capacitaciones que brinda el Ayuntamiento como parte de las políticas públicas a favor de las mujeres y de sus familias.

Las participantes agradecieron a la presidenta municipal por el apoyo que les ha brindado, comprendiendo las circunstancias que enfrentan cada una de ellas y respaldando sus proyectos.

Bety Sánchez mencionó que su gobierno es un aliado incondicional de las mujeres; dijo que hay acciones permanentes para cuidar de su integridad e impulsar su autonomía: “Siempre lo he dicho, entre más autonomía financiera, más seguridad tienen las mujeres”, dijo.

En esta ocasión, las mujeres emprendedoras vendieron diversos productos, desde artesanías, bisutería, hasta bebidas artesanales como pulque.

Además, aprovechó para invitarlas al Centro Municipal de Salud Socioemocional (CEMUSSE), un proyecto que brinda un espacio seguro y bienestar emocional.

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