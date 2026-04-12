Cuautlancingo registra tercer mes consecutivo de baja delictiva

Por tercer mes consecutivo, y como resultado de las estrategias en materia de prevención y de coordinación interinstitucional, el municipio de Cuautlancingo registró por tercer mes consecutivo una disminución del 17.2% en la incidencia delictiva, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La tendencia a la baja inició en enero, cuando se logró una disminución histórica del 24.7% en relación con el mismo mes del año 2025, seguida por el mes de febrero que cerró con un descenso del 18.8%. Para marzo, según datos de la Fiscalía, el índice de delitos pasó de 209 en el año 2025 a 173 en 2026, lo que demuestra la eficacia de los modelos de seguridad pública establecidos por el gobierno municipal.

Al respecto, el presidente municipal Omar Muñoz destacó que estos números no son producto de la casualidad, sino el resultado directo de una estrategia integral de prevención del delito.

Muñoz enfatizó que el enfoque de su gobierno se ha centrado en atender las causas de la violencia mediante el fortalecimiento del tejido social, el diseño de programas de prevención y las obras de infraestructura, entre ellas el incremento de luminarias en distintos puntos del municipio.

El edil enfatizó que la comunicación constante con los órdenes de gobierno estatal y federal ha permitido un despliegue operativo más inteligente. El intercambio de información estratégica y la ejecución de operativos conjuntos han sido claves para desarticular células delictivas y prevenir actos ilícitos en zonas de alta prioridad.

“Estamos demostrando que, con orden y voluntad política, es posible devolver la tranquilidad a nuestras familias”, dijo.

Asimismo, indicó que, si bien la disminución de delitos es alentadora, el gobierno municipal no bajará la guardia, pues el objetivo final es tratar de mantener esta inercia descendente durante el resto del año.

La estrategia municipal también ha incluido una inversión importante en tecnología de vigilancia y en la profesionalización de los cuerpos policiales. Durante marzo, se incrementaron los patrullajes preventivos y se mejoraron los tiempos de respuesta ante emergencias, lo que ha contribuido directamente a inhibir conductas delictivas y a aumentar la percepción de seguridad entre la ciudadanía.

Recordó que en este momento se construyen dos subcomandacias, una en San Lorenzo Almecatla y otra en Sanctorum, para fortalecer las acciones de vigilancia en colonias y fraccionamientos de ambas juntas auxiliares.

Finalmente, hizo un llamado a la población para continuar colaborando a través de la denuncia ciudadana. Y reafirmó el compromiso seguir bajo este esquema de transparencia y coordinación para asegurar que cada punto porcentual a la baja se traduzca en un entorno más seguro para el desarrollo económico y social de la comunidad.

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