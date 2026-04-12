Roban cámaras de seguridad particulares en Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha recibido denuncias de robo de cámaras de videovigilancia particulares, informó el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda.

El funcionario municipal lamentó estos casos, por lo que aseguró que para atenderlos en ocasiones les otorgan cámaras a la ciudadanía para que tengan una mayor cobertura y monitoreo de la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata.

Por otra parte, informó que mantienen los operativos para identificar las cámaras parásito, usadas para vigilar a las autoridades y no a la ciudadanía.

Abundó que están en etapa de investigación con las áreas de inteligencia, por lo que en cuanto identifiquen puntos donde se encuentren acudirán a retirarlas como sucedió en el Centro Histórico.

Reforzarán equipamiento de policías

Pallares Miranda adelantó que van a adquirir en próximos días 50 armas cortas y 150 mil cartuchos para municiones de prácticas de tiro para incrementar la respuesta policial y garantizar la seguridad de la población.

Afirmó que se han enfocado en la capacitación de los elementos de la corporación y descartó el aumento de seguridad para los funcionarios municipales y de él como titular de la dependencia.

Editor: Renato León

Te recomendamos: