Explosión en estación de gas en Tehuacán deja cinco heridos

La noche del sábado se registró una fuerte movilización de cuerpos de emergencia debido a una explosión ocurrida en una estación de servicio dedicada a la carburación, ubicada sobre la avenida José García Crespo, en la junta auxiliar de San Nicolás Tetzintla, en Tehuacán. El hecho dejó al menos cinco personas lesionadas.

De acuerdo con información preliminar, un hombre arribó al lugar a bordo de un vehículo en el que viajaban varias personas. Fue al momento de realizar el llenado de un tanque de gas cuando se produjo la explosión.

El estallido provocó daños materiales en la unidad y dejó como saldo al menos cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

Paramédicos y personal de emergencia acudieron de inmediato para brindar atención a los heridos, mientras que elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron labores en la zona para controlar riesgos e iniciar las diligencias correspondientes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre las causas del incidente, ya que hasta el momento no se han aportado más detalles.

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