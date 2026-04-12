Sheinbaum entrega 240 Viviendas para el Bienestar en San José Chiapa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó la entrega de las primeras 240 casas del Programa de Vivienda para el Bienestar en Puebla garantizando el derecho a vivienda a personas con ingresos de menos de dos salarios mínimos.

En San José Chiapa, la presidenta destacó que los beneficiarios son personas que pensaban que nunca iban a obtener una vivienda, pero ahora tienen la oportunidad de acceder a dicho derecho.

Por ello, aseguró que el interés de la Cuarta Transformación es defender y trabajar por los derechos a la educación, vivienda, buen empleo y salario digno del pueblo de México.

“Si garantizamos todos esos derechos entonces estamos luchando por algo que luchó Morelos desde la Independencia, por la felicidad del pueblo de México y a eso se dedica la Cuarta Transformación”, concluyó.

#Puebla 🚨 Llega la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad en San José Chiapa, donde entregará más de 200 casas del Programa de Vivienda para el Bienestar.



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Entrega de viviendas un acto de justicia social

La mandataria estuvo acompañada por el gobernador Alejandro Armenta Mier quien calificó la entrega de viviendas como un acto de justicia social, ya que dichos predios fueron “ultrajados” por gobiernos neoliberables que los usaron para beneficio de empresas extranjeras.

Señaló que dicha situación priorizó los intereses de privados por encima del bienestar local, ya que se dejó desprotegidos a campesinos y empresarios de la región.

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#Puebla 🗣️ Estas tierras fueron ultrajadas por gobiernos neoliberables, en beneficio de empresas extranjeras, pero ahora está aprobado el Polo de Desarrollo Económico, destaca el gobernador Alejandro Armenta Mier al recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.



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“Estas tierras fueron ultrajadas por los gobiernos neoliberales. Estas tierras se ocuparon para empresas extranjeras, abandonando la oportunidad a los productores locales y a los empresarios locales”, afirmó.

Asimismo, expresó su respaldo al Polo de Desarrollo Económico, que ya cuenta con las autorizaciones necesarias su desarrollo y atracción de inversiones.

Van por 74 mil viviendas en Puebla

En su oportunidad, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel informó que en Puebla se proyecta el desarrollo de 74 mil viviendas de Bienestar, lo que representa una inversión superior a los 44 mil millones de pesos, en beneficio de más de 267 mil personas.

Actualmente, dijo, en la entidad hay 21 proyectos en 17 municipios para el desarrollo de 9 mil 412 viviendas, que ya están en proceso de construcción.

De ese total, Rodrigo Chávez Contreras, director de la Conavi, comentó que el organismo trabaja en 14 predios de 13 municipios donde se construyen 4 mil casas.

#Puebla 🎥 El director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, informó que este sábado se entregarán las primeras 240 viviendas de un total de 1160 que habrá en San José Chiapa.



Destaca que hay 4000 mil viviendas en proceso de construcción en la entidad.



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En el caso de San José Chiapa, dentro del Polo de Desarrollo Económico, indicó que se proyecta edificar mil 160 departamentos en 6 hectáreas que fueron donadas por el Gobierno de Puebla, mismas que consideró se encuentran en una zona estratégica con accesos a carreteras, transporte, centros educativos y de salud.

Refirió que a partir de este domingo 240 familias tienen certidumbre al contar con un departamento propio, lo que calificó como un acto de justicia social.

Detalló que cada departamento cuenta con 62 metros cuadrados de construcción; además que la Conavi desarrolla prototipos de 40 metros para beneficiar a jóvenes que estudian y trabajan.

#Puebla 📹 Ante la protesta contra la recicladora, la presidenta Claudia Sheinbaum interrumpió su discurso para preguntar a los asistentes al evento "¿qué prefieren: un basurero a cielo abierto o una recicladora?".



La mayoría avaló la planta recicladora.



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