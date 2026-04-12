Pingüino emperador y lobo marino ya son especies en peligro de extinción

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reclasificó este jueves al pingüino emperador y al lobo marino antártico como especies en peligro de extinción en su Lista Roja de Especies Amenazadas.

El pingüino emperador pasó de “casi amenazado” a “en peligro“, mientras que el lobo marino antártico pasó de “preocupación menor” a “en peligro”. Ambas especies enfrentan amenazas existenciales debido al calentamiento global y la transformación del ecosistema antártico.

La UICN, una red global de científicos, gobiernos y grupos conservacionistas, advirtió que se espera que los cambios en el hielo marino causados por el cambio climático reduzcan a la mitad la población de pingüinos emperador para la década de 2080.

Imágenes satelitales indican que alrededor de 20 mil adultos, aproximadamente el 10% de la población, desaparecieron solo entre 2009 y 2018. Además, señalaron que el hielo marino ha alcanzado niveles mínimos históricos desde 2016.

"I'll follow you" the emperor penguin family!🐧 pic.twitter.com/SSKNlrno9f — Animals World (@animalsworldtv) March 23, 2026

Hielo marino en retroceso

Los pingüinos emperador dependen del “hielo fijo” (hielo marino adherido a la costa, al fondo oceánico o a icebergs varados) para reproducirse, criar a sus polluelos y mudar su plumaje hasta que son impermeables. El deshielo prematuro y la pérdida de estas plataformas han provocado una drástica disminución de su población.

Los científicos ya han observado tragedias como el colapso de colonias reproductoras antes de que las crías puedan nadar.

Philip Trathan, miembro del grupo de expertos de la UICN, afirmó que los pingüinos emperador son “especies centinela” que informan sobre los cambios en el mundo y la efectividad de las medidas para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.

NEWS: The emperor penguin and Antarctic fur seal are now both Endangered, according to the @IUCNRedList. 🦭🐧



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El caso del lobo marino antártico

La población del lobo marino antártico, que en su día fue cazada casi hasta la extinción por los humanos, se ha reducido en más del 50 por ciento desde 1999.

La UICN explicó que el aumento de la temperatura del océano y la disminución del hielo marino están empujando al kril (pequeño crustáceo base de la cadena alimentaria antártica) a mayores profundidades en busca de aguas más frías, reduciendo la disponibilidad de alimento para las focas.

Elefante marino es vulnerable

La UICN también cambió la clasificación del elefante marino del sur de “preocupación menor” a “vulnerable” tras la disminución de su población causada por un patógeno contagioso mortal.

La Lista Roja de Especies Amenazadas, mantenida por la UICN, es la fuente de información más completa del mundo sobre el estado de extinción de plantas, animales y hongos, con seis clasificaciones que van desde “preocupación menor” hasta “extinta”. Las especies clasificadas como “en peligro de extinción” se encuentran dos niveles por debajo de la “extinción en estado silvestre”.

La organización advirtió que, sin reducciones rápidas y drásticas de las emisiones de gases de efecto invernadero, las poblaciones de animales ya mencionados disminuirán rápidamente durante este siglo.

The southern elephant seal has moved from Least Concern to Vulnerable on the @IUCNRedList, following declines caused by Highly Pathogenic Avian Influenza.



The disease has affected four of the five major subpopulations, killing more than 90 per cent of newborn pups in some… pic.twitter.com/oDWb5oQvsM — IUCN (@IUCN) April 10, 2026

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