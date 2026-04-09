Protegen 472 nidos de tortuga lora en costas de Tamaulipas

La temporada de anidación de la tortuga lora comenzó sin contratiempos en las costas de Tamaulipas, según informaron las autoridades federales en un comunicado conjunto. Las labores de limpieza y contención de hidrocarburos realizadas por un grupo interinstitucional permitieron que los quelonios arribaran de forma segura a playas como Bagdad, Miramar y Tesoro.

El Santuario Playa Rancho Nuevo, principal zona de anidación de la especie en el mundo, no registra afectaciones y suma 472 nidos protegidos.

En los recorridos de inspección participaron la Semarnat, la Profepa, la Conanp y la Marina, con apoyo de la comunidad local. El 7 de abril, la Conanp supervisó 100 kilómetros de litoral y un campamento tortuguero sin encontrar daños a la especie o su hábitat.

📄 #ComunicadoConjunto | Grupo Interinstitucional protege el arribo de tortugas en Tamaulipas durante la temporada de anidación.



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La Conapesca monitoreó la franja costera y atendió inquietudes del sector pesquero, sin reportar afectaciones a tortugas u otras especies marinas. La Brigada de Rescate y Emergencias (BRE) apoya las labores de monitoreo desde Playa Bagdad hasta La Pesca.

El despliegue es coordinado por el Grupo Interinstitucional (GI), integrado por Semar, Semarnat, Sener, Secihti, ASEA, Pemex, Profepa, Conanp, Conapesca, y autoridades estatales y municipales.

El GI mantiene presencia permanente en la región con acciones de vigilancia y monitoreo para proteger el proceso de anidación y asegurar condiciones adecuadas para la conservación de la biodiversidad en las costas de Tamaulipas.

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