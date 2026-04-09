Desmienten muerte de Michael J. Fox tras confusión por video

Los rumores sobre la supuesta muerte de Michael J. Fox generaron confusión en internet, aunque fueron desmentidos por su representante, quien confirmó que se encuentra en “buen estado”.

La incertidumbre surgió tras la difusión de un artículo de CNN con un video titulado “Recordando la vida del actor Michael J. Fox”, lo que provocó interpretaciones erróneas entre usuarios.

No obstante, en ningún momento se confirmó el fallecimiento del protagonista de la trilogía de “Volver al futuro”, y el contenido fue eliminado poco después ante la confusión generada en redes sociales.

De hecho, el actor de 64 años realizó una aparición sorpresa en el PaleyFest LA, durante el cierre de grabaciones de la tercera temporada de la serie “Shrinking”, donde participa como estrella invitada.

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En el evento, celebrado en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, compartió espacio con parte del elenco de la serie, entre ellos Jason Segel y Harrison Ford, en una proyección especial y charla.

Cabe señalar que Michael J. Fox ha limitado sus apariciones públicas en los últimos años debido al Parkinson, enfermedad que padece, y por la que ha impulsado la investigación médica.

Asimismo, aunque se retiró de la actuación en 2020, ha mantenido participaciones esporádicas, incluyendo su documental “Still” y apariciones en series como “The Good Fight” y “Shrinking”.

El actor estadounidense alcanzó fama mundial en la década de 1980 por su papel como Marty McFly en “Volver al futuro” y por la serie de TV “Family Ties”, con la que obtuvo varios premios Emmy.

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