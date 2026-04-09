Denuncian detención de más de 6 mil niños migrantes en EU

Legisladores demócratas denunciaron que más de 6 mil 200 niños migrantes han sido detenidos en centros de Estados Unidos durante el último año, al advertir sobre condiciones deficientes en estos espacios.

De acuerdo con los congresistas Joaquín Castro y Greg Casar, cientos de menores han pasado por el Centro Residencial Familiar de Dilley, al sur de San Antonio, Texas, donde permanecen casi 400 personas retenidas.

En ese lugar se encuentran alrededor de 49 familias, algunas de ellas desde hace más de un año, mientras que la mayoría de la población corresponde a menores de edad y mujeres solteras bajo custodia.

Según datos proporcionados por los legisladores demócratas y la organización FWD.us, en el centro de detención de Dilley hay al menos 77 niños y niñas, así como 244 mujeres adultas retenidas.

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Tras visitar las instalaciones, los congresistas señalaron que las familias migrantes denunciaron falta de atención médica, así como malos tratos y condiciones inadecuadas durante su estancia en el centro.

Asimismo, relataron que personas con problemas de salud empeoran debido a la falta de cuidados, al tiempo que algunas familias denunciaron haber recibido insultos racistas por parte de guardias.

Entre los casos, una familia migrante presentó una denuncia formal contra la empresa CoreCivic, encargada de administrar el centro, por presuntos insultos como “mojados” y “spics” por parte del personal.

Finalmente, los legisladores advirtieron que estas detenciones responden al endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump, que ha intensificado operativos para ubicar y detener migrantes.

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