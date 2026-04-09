Asesinan a hombre tras presunta riña familiar en Tres Cruces

Un hombre perdió la vida tras ser brutalmente agredido durante una presunta riña familiar registrada la tarde de este miércoles 8 de abril en un domicilio de la colonia Tres Cruces, al sur de la ciudad de Puebla.

Los hechos ocurrieron sobre la Diagonal Río Papagayo y la calle Fray Francisco Jiménez, donde vecinos reportaron al 9-1-1 que dos sujetos agredían violentamente a otro, quien fue identificado como Ricardo “N”, de 53 años.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión habría sido perpetrada por sus propios hermanos, quienes, tras dejarlo inconsciente en la vía pública, lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.

Asimismo, trascendió que la víctima y sus familiares se dedicaban al oficio de la panadería en la zona, lo que generó consternación entre vecinos y conocidos.

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Durante el ataque, la madre de los involucrados presenció la golpiza sin poder intervenir para detener la violencia entre sus hijos, lo que agravó la tensión en el lugar. Testigos también denunciaron que tanto la policía como los servicios de emergencia tardaron cerca de una hora en arribar.

Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja, a bordo de la unidad PUE-287, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, sin que hasta ahora se haya determinado la causa precisa de muerte.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para esclarecer los hechos, dar con el paradero de los presuntos responsables y determinar las circunstancias exactas de los hechos.

#Seguridad 🚓 Autoridades buscan a un hombre identificado como Gubertino N, quien habría asesinado a golpes a su hijo en un domicilio de la colonia Tres Cruces.



Según reportes, el responsable habría utilizado un objeto contundente para golpear a la víctima, de aproximadamente 35… pic.twitter.com/miK4yZpiqL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 8, 2026

Editor: César A. García

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