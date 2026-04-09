Choque múltiple en la Cuacnopalan–Oaxaca deja daños materiales

Un aparatoso accidente se registró en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, a la altura del kilómetro 019+000, con dirección a Puebla, presuntamente a causa de la invasión de carril contrario, lo que derivó en un choque lateral múltiple entre cuatro vehículos.

El incidente provocó la rápida movilización de personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes acudieron de inmediato para atender la emergencia, coordinar la seguridad vial y agilizar el retiro de las unidades involucradas.

En el percance participaron dos tractocamiones marca Kenworth, modelos T380 y T660, así como un automóvil Nissan Versa 2024 y una camioneta pickup Chevrolet S-10. La magnitud del impacto generó momentos de tensión entre automovilistas que circulaban por la zona.

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A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales. Las unidades quedaron parcialmente obstruyendo la circulación, lo que ocasionó afectaciones viales mientras se realizaban las maniobras para liberar la carretera y deslindar responsabilidades.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que la causa del accidente habría sido la invasión de carril por parte de uno de los conductores; no obstante, serán las investigaciones correspondientes las que determinen con precisión lo ocurrido.

Editor: César A. García

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