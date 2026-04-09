Diputados avalan en lo general el “Plan B” de la Reforma Electoral

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el denominado “Plan B” de la Reforma Electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 377 votos a favor y 102 en contra.

La iniciativa fue respaldada por la alianza Morena-PVEM-PT y el opositor Movimiento Ciudadano, mientras que las bancadas del PAN y PRI votaron en contra del proyecto en el Pleno.

Tras más de cuatro horas, la mayoría calificada aprobó la propuesta, que modifica tres artículos constitucionales sobre la integración de ayuntamientos, congresos locales y órganos electorales.

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En el artículo 115 se establece un máximo de 15 regidores en los ayuntamientos, mientras que el artículo 116 fija un tope de 0.70 por ciento del presupuesto para los congresos estatales.

Por su parte, el artículo 134 contempla límites salariales en el INE y demás órganos electorales, así como un recorte gradual del 15 por ciento al presupuesto del Senado de la República.

El “Plan B” fue enviado por la presidenta el pasado 17 de marzo al Senado, luego de que su propuesta inicial de reforma electoral fuera rechazada el 11 de marzo en la Cámara de Diputados.

#AlMomento | Se aprueba, en lo general, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral, por el que se reforma la Constitución Política. pic.twitter.com/MeedJDyiYl — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 8, 2026

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