Roberto Velasco asume la SRE tras ser avalado por el Senado

El Pleno del Senado de la República ratificó a Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con 81 votos a favor y 30 en contra.

Tras la aprobación, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, tomó la protesta de ley al nuevo canciller, quien asumió el cargo al frente de la dependencia federal.

En la previa, Velasco Álvarez sostuvo una reunión privada con la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ignacio Mier Velazco, para dialogar sobre la agenda internacional.

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Durante el encuentro, los grupos parlamentarios plantearon temas prioritarios como la migración, el T-MEC, la relación bilateral con EU y la geopolítica latinoamericana.

El pasado 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la renuncia de Juan Ramón de la Fuente a la titularidad de la SRE por motivos de salud, tras varios meses al frente.

Anteriormente, Velasco Álvarez se desempeñaba como subsecretario de América del Norte en la cancillería, donde destacó por su manejo de la agenda diplomática regional.

Este miércoles, el pleno del @senadomexicano ratificó con una mayoría pluripartidista el nombramiento realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) a favor de Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) como secretario de Relaciones Exteriores de México.



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