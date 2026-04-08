Piden 140 años de cárcel para “Doña Carlota” por homicidio de invasores

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitó una condena de 140 años de prisión (70 años por cada víctima mortal) contra Carlota “N”, de 74 años, por el homicidio a balazos de dos personas que invadieron la vivienda de su hija en el municipio de Chalco.

Además, pidió 210 años de prisión para los hijos de la mujer, Eduardo y Mariana, también imputados por el doble homicidio y por homicidio en grado de tentativa en contra de un menor de edad.

La defensa de Carlota “N”, quien se encuentra sujeta a arraigo domiciliario desde hace unos días tras obtener un amparo que le permitió salir de prisión, rechazó el juicio abreviado que implicaba declararse culpable a cambio de una reducción de condena.

“Tiros” contra despojo

Los hechos ocurrieron el 1 de abril de 2025, Carlota “N” bajó de un automóvil, entró a la vivienda que ya habitaban los presuntos responsables del despojo y disparó. Esaú Márquez, de 51 años, y su hijo Justin Márquez, de 19 años, murieron; un menor de edad resultó herido.

Aunque la mujer acreditó la propiedad de la vivienda, la Fiscalía argumenta que el ataque constituye un uso excesivo de la fuerza.

Un juez federal concedió a Carlota “N” la prisión domiciliaria debido a su edad y su estado de salud (padece diabetes e hipertensión).

140 años

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la pena máxima para los imputados: 140 años de prisión para Carlota “N” (70 por cada homicidio calificado con agravantes) y 210 años para Mariana y Eduardo (sumando 70 años por tentativa de homicidio).

La Fiscalía adelantó que presentará 12 testimonios, seis estudios periciales, videos y fotografías para demostrar la culpabilidad de los imputados.

El caso ha generado atención mediática y manifestaciones de apoyo a Carlota “N” en el exterior del centro de reclusión.

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