Desfile del 5 de Mayo recupera recorrido tradicional

El Desfile del 5 de Mayo recupera su esencia y cercanía con la gente al retomar su recorrido tradicional sobre el bulevar 5 de Mayo, iniciará a la altura del Parque Juárez y culminará en la histórica zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra informó que este ajuste es resultado de las gestiones del gobernador Alejandro Armenta Mier ante la Secretaría de la Defensa Nacional, para que más poblanas y poblanos disfruten de esta gran celebración desde espacios accesibles y emblemáticos.

Pensado como una verdadera fiesta del pueblo, se implementará un plan para evitar el apartado y la venta de sillas, para tener un acceso libre y equitativo. Las gradas que se colocarán a lo largo del recorrido serán de uso común con el objetivo de fortalecer el sentido de comunidad y garantizará que ninguna familia se quede sin vivir esta celebración.

Al respecto, el secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso anunció que en este magno evento participarán 30 escuelas, con la presencia de 10 mil estudiantes y docentes, quienes darán vida al desfile con entusiasmo y disciplina. Además, se integrarán 10 carros alegóricos que enriquecerán la experiencia visual y cultural de esta conmemoración histórica, que reafirma el orgullo y la identidad poblana.

Esta iniciativa está orientada a fortalecer la identidad, la participación ciudadana y el acceso equitativo a los espacios públicos con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que impulsa el fomento de las tradiciones que nos unen como sociedad.

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