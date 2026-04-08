Clínica Jurídica de la IBERO Puebla celebra su cuarto aniversario

La incidencia en la realidad, la transformación del contexto y el poner los conocimientos al servicio de la sociedad; esa, la misión principal de la IBERO Puebla, se cumple a través de su ecosistema de instancias de incidencia. Una de ellas, la Clínica Jurídica Minerva Calderón (CJMC), cumple cuatro años de vida como un espacio que transforma la realidad a través de la búsqueda de justicia y equidad con derechos humanos.

Su conformación, en honor a la abogada egresada de la Universidad Jesuita, Minerva Calderón Hernández, mantiene viva una parte fundamental de su memoria: su felicidad y su pasión por la vida y su profesión. Como cada año, la Sra. Minerva Hernández Rodarte y el Sr. Marcos Calderón Guzmán, madre y padre de la joven, viajaron desde Durango para acompañar este nuevo año de vida de la Clínica, que mantiene viva también la memoria de su hija.

“Quiero darle las gracias a la IBERO Puebla por el apoyo que nos han dado al nombrar la clínica como nuestra hija, lo cual nos ha permitido, dentro de nuestro dolor, tener un alivio para recordar a nuestra hija de una manera agradable”, dijo el señor Calderón Guzmán. Reconoció el esfuerzo diario de la instancia para resolver aquellos problemas que aquejan a la sociedad mexicana y poblana, que también han hecho la diferencia en el caso de su hija Minerva.

Por su parte, la señora Hernández Rodarte llenó el auditorio de la emotiva y jubilosa presencia de Minerva, pues se refirió a su hija con ese amor con el que todas y todos la recuerdan: “Minerva era feliz con la vida […] y a mucha de la felicidad que tenía contribuyó la IBERO Puebla, y eso siempre se lo agradeceré a la Universidad”.

La jornada siguió con las palabras del Dr. Alejandro Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla, quien valoró este momento significativo de celebración como “una suerte de vehículo para decir ‘Mine vive’”. Vive en todos los esfuerzos de solidaridad con todas aquellas personas que sufren injusticia en un país”.

“Hoy conmemoramos el cuarto aniversario de la Clínica Jurídica Minerva Calderón. Una instancia universitaria que ha hecho suya esta labor por construir puentes entre la academia y la sociedad a partir del compromiso con los derechos humanos”, agradeció el titular de la Rectoría. Reconoció a cada una de las personas involucradas por su gran labor universitaria de justicia e igualdad, promovida desde esta organización jurídica.

“Muchas gracias por su compromiso en estos 4 años de testimonio esperanzador, y muchas gracias a Minerva, que nos permite verla, porque vive hoy en el trabajo y el esfuerzo de todas estas personas”. Dr. Alejandro E. Guevara

También estuvo presente la Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general Académica, quien agradeció a todas y todos los presentes por asistir a la fiesta de este órgano de justicia que, desde la IBERO Puebla, hace avanzar el Estado de derecho en México con todos los casos que atienden.

Se avanza, explicó, desde una convicción compartida: “Lo hacemos convencidas y convencidos de que las instituciones no pueden ser lugares que guarden silencio ante las injusticias, sino que estamos obligadas a levantar la voz, a aportar conocimientos y a impulsar cambios que transformen los lugares en los que se encuentran”. Y culminó: “El trabajo de espacios como la Clínica es fundamental”, en un contexto político polarizado en México y el mundo.

Como invitado de honor estuvo presente el Mtro. Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la ONU-DH, quien hizo un sincero reconocimiento a la Clínica por su “trayectoria inspirada en favor de la justicia”. El Alto Comisionado extendió su reconocimiento, y el del organismo internacional, a la labor comprometida de la IBERO Puebla, que, a través de la CJMC, atiende y abraza la defensa de los derechos humanos y a las y los más vulnerables en sus causas.

Posteriormente, la Clínica Jurídica presentó su informe de labores. El equipo de abogacía, conformado por la Mtra. Fernanda Santos de la Rosa, la Mtra. Daniela Jiménez Cortés, el Lic. Joaquín Sánchez Cedillo, y el coordinador de esta instancia, el Mtro. Simón Hernández León, compartió los grandes logros nacionales e internacionales que ha alcanzado su labor colectiva, en la que también participa el talento estudiantil de la IBERO Puebla.

El Mtro. Hernández León cerró recogiendo cada agradecimiento, proyecto y promesa hecha en este espacio, afirmando que, en los frutos recogidos a lo largo de 4 años, todas las personas involucradas han trabajado para “reconocer lo que este espacio y un proyecto así hace, sí con razón, pero también con mucho corazón, compromiso, vocación y un espíritu alimentado por este horizonte de buscar la justicia”.

La jornada contó con el conversatorio La responsabilidad social de la abogacía, donde estuvieron presentes grandes figuras del gremio jurídico: la Dra. Ana María Ramírez Santibañez, académica y abogada reconocida de la Universidad; la Mtra. Diana Arellano Ramírez, líder del Capítulo Puebla de Abogadas MX; la Mtra. María Fernanda Rizo, coordinadora nacional de Justicia vs. Cáncer; y el Lic. Isaac Romero Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz.

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