IBERO Puebla advierte retos en el sistema de salud en México

En el marco del Día Mundial de la Salud, conmemorado cada 7 de abril —fecha en la que se creó la Organización Mundial de la Salud—, México se enfrenta a múltiples retos complejos para fortalecer el acceso universal a este derecho humano. La Dra. Alicia Rivera Favila, encargada del Programa de Salud Universitaria de la IBERO Puebla, reflexiona sobre los principales desafíos que enfrenta el país en materia de salud.

La académica señala que, a pesar de los avances globales, los retos siguen siendo estructurales y persistentes. Una de las principales deudas es la insuficiencia en la infraestructura de los servicios de salud, especialmente en comunidades alejadas, donde las unidades médicas y las instalaciones no logran cubrir la demanda de la población.

En este contexto, destacó que históricamente se han generado estrategias alternativas para atender estas carencias, particularmente en zonas rurales, donde el acceso a servicios médicos es limitado. En contraste, en áreas urbanas y conurbadas, si bien existe mayor infraestructura, los problemas se trasladan al abasto de medicamentos, especialmente para enfermedades graves y crónico-degenerativas.

Otro de los desafíos más relevantes, subrayó, es la falta de remuneración adecuada para el personal de salud. Médicos generales, especialistas, personal de enfermería, paramédicos y técnicos enfrentan condiciones laborales que no corresponden con la responsabilidad de sus funciones, lo que impacta directamente en su calidad de vida.

Esta situación puede derivar en que quienes cuidan la salud de la población enfrenten dificultades para atender su propio bienestar, debido a limitaciones económicas que afectan aspectos como la alimentación, el descanso y el manejo del estrés.

La Dra. Rivera Favila enfatizó que, si bien existen retos que competen al Estado, también es fundamental reconocer la responsabilidad compartida de las personas, las familias y las comunidades en el cuidado de la salud, como parte de un esfuerzo colectivo por mejorar las condiciones de vida en el país.

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