Tren Puebla-Cholula-Atlixco es viable, concluye estudio de factibilidad

Tras la conclusión del estudio de factibilidad, se determinó que el proyecto del Tren Ligero Puebla–Cholula–Atlixco es viable técnica y socialmente, además no se descarta que se recurra a esquemas de participación público-privada para su financiamiento.

En conferencia de prensa realizada en Atlixco, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que el tren ligero es una alternativa de movilidad para la zona metropolitana, particularmente hacia el poniente del estado, ante el crecimiento urbano y la saturación de la Vía Atlixcáyotl.

Además mejoraría la conectividad y desarrollo económico regional, especialmente en municipios como Atlixco e incluso Izúcar de Matamoros.

El titular del Ejecutivo subrayó que, autoridades federales también han confirmado su viabilidad, por lo que el siguiente paso será consolidar el proyecto ejecutivo, el cual requerirá una inversión significativa.

En ese sentido, no descartó que se recurra a esquemas de participación público-privada para su financiamiento.

#Puebla 🚂 El tren Puebla-Cholula-Atlixco es viable, señala el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, quien detalló que se proyecta que en su primera fase de Puebla a Cholula tenga 3 estaciones y 23 paraderos.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/NLfZbzhIUO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 6, 2026

Por su parte, el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos detalló que se destinaron 60 millones de pesos para los estudios iniciales, los cuales arrojaron resultados positivos para el desarrollo del tren ligero, que sustituirá al extinto Tren Turístico.

Destacó que el nuevo sistema tendría un impacto significativo en la región, al generar empleos, incrementar la derrama económica y mejorar la movilidad y conectividad entre la capital poblana y municipios de la región de Atlixco.

Incluso refirió que se estima una demanda aproximada de 80 mil usuarios, lo que refuerza la viabilidad del proyecto.

En el aspecto técnico, explicó que la primera etapa de Puebla a Cholula considera la construcción de tres estaciones principales, así como 23 paraderos a lo largo de dicho trayecto.

Para ello, mencionó que el siguiente paso será la recuperación del derecho de vía, así como la elaboración del proyecto ejecutivo, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México.

No obstante, aclaró que los tiempos dependerán del avance de los estudios y la complejidad del proyecto, pues subrayó que este tipo de obras “no se hacen por ocurrencias”, sino que se programan y se ejecutan si son factibles.

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