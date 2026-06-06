Fedrha Suriano exhorta a 19 municipios a mejorar gestión de residuos

La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó un punto de acuerdo para exhortar a los 19 municipios que integran la zona metropolitana a fortalecer la coordinación institucional y emprender acciones conjuntas que permitan mejorar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, en beneficio del medio ambiente y la salud de la población.

La propuesta legislativa plantea que los municipios, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, elaboren, adopten e implementen un Plan Metropolitano de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que contemple un diagnóstico actualizado sobre la generación y destino de los residuos, un inventario de la infraestructura disponible, la evaluación de la capacidad y vida útil de los sitios de disposición final, así como rutas de contingencia y acciones de prevención, separación, valorización y tratamiento de residuos.

Asimismo, el exhorto considera la creación o formalización de una instancia metropolitana permanente de coordinación en materia de residuos sólidos urbanos, con la participación técnica e institucional de los municipios involucrados, con el propósito de construir soluciones conjuntas, compartir información y establecer mecanismos permanentes de planeación, seguimiento y evaluación.

La legisladora Fedrha Isabel Suriano también propone fortalecer las acciones de inspección, verificación y cumplimiento normativo en los sitios de disposición final que reciben residuos de la zona metropolitana, a fin de garantizar que operen conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y demás disposiciones aplicables.

De igual manera, el punto de acuerdo plantea que las autoridades municipales atiendan de manera prioritaria la remediación ambiental de los sitios que presenten afectaciones, mediante acciones verificables de saneamiento, control, mitigación y seguimiento.

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