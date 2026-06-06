Pronostican lluvias intensas en Sierras Norte y Nororiental de Puebla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres recomendó la suspensión de actividades escolares el lunes 08 de junio en las Sierras Norte y Nororiental, así como el martes 9 de junio en la Sierra Norte, debido al pronóstico de lluvias muy fuertes a intensas derivadas del temporal que afecta a la entidad.

Esta medida preventiva forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para proteger la integridad de la población estudiantil, fortalecer la gestión del riesgo y salvaguardar el bienestar de las familias poblanas.

El coordinador general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, coronel Bernabé López Santos, informó que las condiciones meteorológicas adversas son resultado del ingreso de humedad proveniente del Golfo de México, la posible formación de un ciclón tropical frente a las costas de Oaxaca, la presencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera y sistemas de baja presión sobre distintas regiones del país.

De acuerdo con el análisis técnico, se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 80 milímetros en las Sierras Norte y Nororiental durante los días de mayor intensidad, además de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

Como parte de las medidas de prevención y coordinación institucional, la dependencia estatal emitió recomendaciones a presidentas y presidentes municipales, así como a la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de difundir la información meteorológica y activar oportunamente los protocolos de atención ante posibles afectaciones. Asimismo, se mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de los sistemas atmosféricos que inciden en el territorio poblano.

El titular de la Coordinación, coronel Bernabé López Santos destacó que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva impulsada por el Gobierno del Estado para reducir riesgos, proteger a la población y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades ante fenómenos hidrometeorológicos.

En un trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno y con apego a los principios de prevención, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.

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