Lanzan convocatoria para financiar a jóvenes emprendedores en Puebla

Como parte de la visión del presidente municipal, Pepe Chedraui, de fortalecer el talento, la innovación y el desarrollo económico de las nuevas generaciones, el Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), encabezado por Carolina Cabrera Victoria, lanzó la convocatoria para formar parte de la Red Imparable de Emprendedores (RIE).

Esta iniciativa busca fomentar, fortalecer e impulsar la cultura del emprendimiento mediante la incubación de proyectos innovadores, así como generar alianzas estratégicas con empresarios consolidados del ecosistema local para promover la independencia económica de las juventudes.

La convocatoria está dirigida a personas mexicanas de entre 18 y 29 años que acrediten su residencia en el municipio de Puebla y que cuenten con emprendimientos consolidados, proyectos en etapa inicial o ideas de negocio estructuradas con potencial de desarrollo.

El programa busca atender dos desafíos prioritarios: impulsar el emprendimiento juvenil como una vía para la autonomía económica y contribuir a la reactivación de la economía local mediante la creación de empleos directos e indirectos.

🚀 ¿Tienes 18-29 años y un proyecto innovador? 🏆

El @PueblaAyto te invita a #RedImparable de Emprendedores.

Solo 3 proyectos ganarán capital semilla 💵

📅 Regístrate antes del 17 junio: https://t.co/DgZnA0lg4Y pic.twitter.com/UNPL1cbPxF — Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (@IJMPuebla) June 2, 2026

La primera etapa contempla la recepción de documentos y proyectos hasta el próximo 17 de junio de 2026. Las personas interesadas deberán enviar la documentación requerida (para más información consultar la convocatoria en redes sociales) en formato PDF al correo dptodebinestarpersonalimjp@gmail.com con el asunto “RED IMPARABLE DE EMPRENDEDORES”.

Posteriormente, un comité técnico evaluará las propuestas considerando criterios como viabilidad, sostenibilidad, potencial de crecimiento e impacto económico y social para el municipio. Los 20 proyectos mejor calificados avanzarán a una etapa de capacitación especializada.

Durante este proceso, quienes participen recibirán formación en temas como modelo de negocios, finanzas, planeación, mercadotecnia, validación de ideas y pitch de inversión, además de asistir a conferencias magistrales y contar con acompañamiento de especialistas.

Finalmente, los proyectos serán presentados ante un jurado evaluador que seleccionará a tres iniciativas ganadoras, las cuales recibirán un capital semilla de 13 mil pesos cada una para fortalecer, desarrollar o ejecutar sus propuestas.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, reafirma su compromiso de generar más oportunidades para las juventudes, impulsando su talento, creatividad y capacidad emprendedora para construir una capital con mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para todas y todos.

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