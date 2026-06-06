Delfina Pozos pide evitar reuniones políticas en templos

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación Federal a que, en ejercicio de sus atribuciones, implemente las medidas necesarias tendientes a observar la prohibición de celebrar reuniones de carácter político en los templos, prevista en el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y así garantizar el respeto al principio de laicidad del Estado y el adecuado uso de los inmuebles destinados al culto religioso.

En su propuesta, la diputada también solicita al Congreso de la Unión que analice la viabilidad de reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a efecto de establecer disposiciones específicas que impidan el uso de recintos destinados al culto religioso para la grabación, producción o difusión de contenidos de carácter gubernamental, político-electoral o de promoción personalizada.

Asimismo, pide al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a las personas servidoras públicas de las dependencias de la administración pública estatal que se abstengan de utilizar recintos religiosos como escenarios para la promoción o difusión de programas gubernamentales, garantizando el respeto al principio constitucional de separación entre el Estado y las iglesias, en cumplimiento con la norma.

La legisladora puso énfasis en que este exhorto tiene el objetivo de evitar la promoción gubernamental o política dentro de recintos religiosos, cuestión que encuentra respaldo en los principios constitucionales de laicidad y neutralidad del Estado.

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