Diputada propone incorporar políticas de cambio climático a nivel municipal

Con el propósito de fortalecer el marco jurídico y las competencias de las autoridades, la diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa mediante la cual se incorpora de forma expresa la política climática dentro de las atribuciones previstas en la Ley Orgánica Municipal.

Lo anterior, a fin de que la planeación, conducción y evaluación de las acciones gubernamentales locales se desarrollen de manera armónica con los objetivos nacionales e internacionales en materia de cambio climático, garantizando una respuesta institucional más eficaz frente a los retos ambientales presentes y futuros.

La propuesta de la diputada pone énfasis en que, si bien la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla ya reconocen atribuciones y responsabilidades para los municipios en la materia, resulta necesario incorporar expresamente la política de cambio climático en la Ley Orgánica Municipal, por ser este el ordenamiento que define las atribuciones fundamentales de los Ayuntamientos y orienta su actuación administrativa, presupuestal y de planeación.

De esta forma, la propuesta para reformar la fracción XLV del artículo 78, y adicionar el inciso i) al artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, se establece que es atribución de los Ayuntamientos formular, conducir y evaluar las políticas ambientales y de cambio climático municipales.

Además, se precisa que éstas deberán incluir las estrategias y acciones de mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático en el ámbito municipal.

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, el Estado y los Municipios promoverán y garantizarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, a través de la protección al ambiente y la preservación, restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”, indica la iniciativa de la legisladora.

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