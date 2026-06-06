Puente de la Transformación detonará desarrollo económico en la Mixteca: Armenta

El Puente de la Transformación detonará el desarrollo económico y social de la junta auxiliar de San Baltazar Tetela y de los municipios de la Mixteca poblana que ahora contarán con una conexión segura, rápida y permanente, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier. Desde Ciudad de México destacó que, mediante una estrategia interinstitucional, el Gobierno del Estado promoverá riqueza compartida, bienestar y oportunidades para una región que durante más de siete décadas permaneció en condiciones de marginación, olvido y pobreza.

En conferencia de prensa, el ejecutivo estatal subrayó que en apenas un año y seis meses se atendió una demanda histórica de los pueblos originarios que permanecían sin respuesta por los gobiernos neoliberales. Señaló que esta infraestructura representa un acto de justicia que transforma la movilidad, acerca servicios y abre nuevas oportunidades de crecimiento para las comunidades.

El gobernador resaltó que el Puente de la Transformación consolidará la Ruta del Mezcal y permitirá la realización de actividades turísticas, deportivas y agropecuarias que fortalecerán la economía local. Asimismo, anunció que la embarcación conocida como “La Panga” tendrá una nueva vocación turística para generar ingresos en beneficio de una cooperativa local.

Como parte de una estrategia integral, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR) instalará viveros en la zona mediante un modelo exitoso aplicado en Tochtepec, el cual permite sanear agua de riego proveniente de la Presa de Valsequillo para la producción de flores y frutales. Esta acción contribuirá al fortalecimiento de la actividad productiva y al incremento de ingresos para las familias.

También recordó que el lirio acuático extraído de la Presa de Valsequillo servirá para la fabricación de adoquín destinado a comunidades que aún carecen de pavimentación, acción que complementa la estrategia impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para el rescate y saneamiento de este importante cuerpo de agua.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, reiteró que la obra beneficia a más de 1.7 millones de habitantes, quienes ahora cuentan con una vía de comunicación eficiente hacia los municipios de Huehuetlán el Grande, Tzicatlacoyan, San Juan Atzompa, Xochiltepec, Teopantlán y San Martín Totoltepec.

Indicó que el puente fortalecerá la comercialización de productos del campo, incrementará el número de visitantes a los balnearios y detonará el turismo religioso. Añadió que la construcción representa uno de los proyectos de ingeniería civil más relevantes de los últimos años en Puebla, debido a la ejecución de cimentaciones profundas y procesos especializados que cumplieron con los más altos estándares técnicos y de seguridad.

Con esta obra, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la transformación de las comunidades, la reducción de las desigualdades y la construcción de infraestructura que genere bienestar y prosperidad para las y los poblanos.

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