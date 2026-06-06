Aseguran 10 pipas por extracción ilegal de agua en Xochimehuacan

Un operativo interinstitucional encabezado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) permitió asegurar 10 pipas y detectar la extracción ilegal de agua de un pozo sin concesión en la colonia Santa María, en San Pablo Xochimehuacan, Puebla, así como la sustracción de agua de infraestructura hidráulica.

El volumen recuperado equivale a casi 3 millones 500 mil litros por día, suficientes para abastecer diariamente a 35 mil habitantes, informó la dependencia en un comunicado oficial.

En el sitio cateado, personal de Conagua, agentes ministeriales, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ejército Mexicano constataron la existencia de un pozo equipado con una bomba sumergible y cuatro andenes para carga de pipas.

Como parte de las acciones para proteger el agua, el @GobiernoMX detectó la extracción ilegal de este recurso y recuperó un volumen suficiente para abastecer diariamente a 35 mil habitantes, fortaleciendo una gestión más justa y ordenada.



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Se verificó que el pozo no cuenta con título de concesión vigente para la extracción y aprovechamiento de aguas nacionales. Durante el operativo, cuatro personas que realizaban maniobras de llenado de pipas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes.

Adicionalmente, se identificó una conexión ilegal a una línea de conducción del sistema operador de agua potable de Puebla. Personal técnico realizó mediciones de presión en la infraestructura que abastece a la capital del estado y observó una recuperación de alrededor de 40 litros por segundo.

La Conagua inició los procedimientos correspondientes por extracción de agua subterránea sin título de concesión y sustracción de agua de una línea de conducción.

La determinación de responsabilidades y la aplicación de sanciones serán realizadas por las autoridades competentes conforme a la legislación vigente.

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