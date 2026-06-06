Estudiantes del Tecnológico de Tepexi sufren volcadura en la México-Puebla

Un autobús que transportaba a estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez (ITSTR) volcó la noche del 5 de junio en la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras y la desviación a San Felipe Hueyotlipan.

Los jóvenes regresaban de una visita industrial al museo Soumaya y Ripley en la Ciudad de México cuando ocurrió el percance. El director general del ITSTR, licenciado Elizander Castro Benítez, informó que los estudiantes sufrieron lesiones pero ninguno presentó heridas graves, y que personal directivo se trasladó de inmediato al lugar del accidente para atender la emergencia.

#Seguridad 🚑 Un autobús volcó la madrugada de este sábado en la autopista México-Puebla, a la altura de la desviación a San Felipe Hueyotlipan.



De forma extraoficial se reporta un saldo de 19 personas heridas. pic.twitter.com/sm9lTTosFE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 6, 2026

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de la Secretaría de Salud y de la Coordinación de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, brindó atención inmediata a los lesionados.

Fueron atendidas 45 personas, de las cuales nueve requirieron traslado a distintas unidades hospitalarias. La mañana de este sábado, los nueve pacientes fueron dados de alta ante el avance favorable en su recuperación, según informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

🚨 #EmergenciaAtendida 🚨



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal, en coordinación con elementos de la #SSC, SUMA, Bomberos, @PCGobPue, @CruzRojaPue, Ejército y @GN_Mexico_, atendieron la volcadura de un autobús que transportaba estudiantes del Tecnológico de Tepexi. pic.twitter.com/IhufhjOkq7 — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 6, 2026

Como parte del Centro de Mando implementado por Protección Civil, se revisó el autobús y se constató que no había combustible derramado ni riesgo en la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que en el Área de Concentración de Víctimas se realizó la evaluación para la clasificación y atención de los pacientes, garantizando una intervención ordenada y oportuna.

El ITSTR agradeció el apoyo invaluable de las personas que se trasladaron al lugar y de quienes estuvieron pendientes desde sus hogares, y reiteró a familiares y amigos que su principal prioridad fue la integridad física de los estudiantes.

Personal de Protección Civil Municipal de Puebla capital, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), SUMA, Bomberos, Cruz Roja Puebla, Ejército y Guardia Nacional, atendieron el siniestro a través del Sistema de Comando de Incidentes.

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