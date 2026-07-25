Texmelucan realiza Feria del Empleo con 800 vacantes

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura, realizó la Segunda Feria del Empleo y Emprende Fest 2026 en el zócalo de la ciudad, con el propósito de acercar oportunidades laborales para los texmeluquenses fortaleciendo el desarrollo económico del municipio.

Durante la jornada participaron más de 20 empresas de la región y del estado de Puebla, las cuales ofertaron 800 vacantes para diversos perfiles, incluyendo personas recién egresadas, quienes buscan su primer empleo, adultos mayores, así como ciudadanos interesados en acceder a mejores oportunidades de ingreso. Los asistentes tuvieron la oportunidad de entregar solicitudes de empleo, además de participar en entrevistas directas con personal de reclutamiento.

En representación del Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso, el Secretario del Ayuntamiento, José Luis Hernández Menchaca, agradeció a las empresas participantes por sumarse a esta estrategia que acercó 800 vacantes a las y los texmeluquenses, ampliando sus oportunidades de desarrollo laboral y económico. Asimismo, destacó la firma de 28 convenios de colaboración con instituciones educativas, una acción que fortalecerá la vinculación entre el sector académico, productivo y el Gobierno Municipal.

Además de la oferta laboral, se brindó un espacio para promover el talento local y fomentar la cultura emprendedora, consolidándose como una estrategia para fortalecer la economía, impulsar la generación de empleo y apoyar el crecimiento de los negocios del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de generar condiciones que favorezcan el desarrollo económico, la inversión y la creación de oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias texmeluquenses.

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